Песков: Ежедневные брифинги в Кремле смогут проводиться в видеоформате

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле в будущем формат ежедневных брифингов для журналистов может измениться, сообщает РИА Новости.

Появилось видео, на котором Байдену дают инструкцию перед выступлением

По его словам, благодаря переходу на новую систему появилась возможность использовать для этого видеоконференцсвязь - с мобильных телефонов и с компьютера.

«То есть у нас гипотетически с вами появляется возможность также по видео выходить на связь. Мы надеемся, что в будущем будем это с вами делать... по необходимости», - указал представитель Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором обсуждалось развитие электронной и радиоэлектронной промышленности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Григорий Сысоев
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