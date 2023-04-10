Песков: Ежедневные брифинги в Кремле смогут проводиться в видеоформате

По его словам, благодаря переходу на новую систему появилась возможность использовать для этого видеоконференцсвязь - с мобильных телефонов и с компьютера.

«То есть у нас гипотетически с вами появляется возможность также по видео выходить на связь. Мы надеемся, что в будущем будем это с вами делать... по необходимости», - указал представитель Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором обсуждалось развитие электронной и радиоэлектронной промышленности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

