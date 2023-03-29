Появилось видео, на котором Байдену дают инструкцию перед выступлением

Американским журналистам удалось записать подробный инструктаж главы государства Джо Байдена перед выступлением на предприятии по производству полупроводников в Северной Каролине, сообщает РИА Новости.

Байден заявил, что ему страшно находиться в Белом доме

На видео один из организаторов мероприятия ведет президента к импровизированной трибуне, при этом выдавая инструкции. Он говорит Байдену спуститься вниз к работникам, а затем встать «на синюю метку слева». «Ваша метка синяя», — отметил сотрудник предприятия.

Американский лидер повторил, что будет стоять на синей метке.

Ранее Байден вновь оказался в неловкой ситуации. Он перепутал Канаду с Китаем.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Президент СШАДжо Байден

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