Появилось видео, на котором Байдену дают инструкцию перед выступлением
Американским журналистам удалось записать подробный инструктаж главы государства Джо Байдена перед выступлением на предприятии по производству полупроводников в Северной Каролине, сообщает РИА Новости.
На видео один из организаторов мероприятия ведет президента к импровизированной трибуне, при этом выдавая инструкции. Он говорит Байдену спуститься вниз к работникам, а затем встать «на синюю метку слева». «Ваша метка синяя», — отметил сотрудник предприятия.
Американский лидер повторил, что будет стоять на синей метке.
Ранее Байден вновь оказался в неловкой ситуации. Он перепутал Канаду с Китаем.
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