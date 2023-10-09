Песков допустил объединение пресс-конференции Путина с «Прямой линией»
9 октября 202313:10
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил, что российский лидер Владимир Путин может провести в этом году прямую линию с гражданами страны. Его слова приводит ТАСС.
При этом он допустил, что ее могут совместить с большой пресс-конференцией. Это, по словам Пескова, востребованные и популярные форматы среди населения.
Пресс-секретарь президента также уточнил, что сроки мероприятия пока не определены.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru