Песков: Делать выводы об эффективности нерабочих дней пока рано

«Пока рано делать вывод. Он будет понятен как раз где-то только через неделю — реальный вывод», — цитирует ТАСС представителя Кремля.

Нерабочие дни были объявлены в РФ с 30 октября по 7 ноября. Некоторые регионы продлили этот режим из-за сложной ситуации с коронавирусом.

