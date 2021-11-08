Песков: Делать выводы об эффективности нерабочих дней пока рано

Выводы об эффективности режима нерабочих дней для снижения заболеваемости коронавирусом делать рано. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Пока рано делать вывод. Он будет понятен как раз где-то только через неделю — реальный вывод», — цитирует ТАСС представителя Кремля.

Нерабочие дни были объявлены в РФ с 30 октября по 7 ноября. Некоторые регионы продлили этот режим из-за сложной ситуации с коронавирусом.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияКоронавирусДмитрий Песков
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