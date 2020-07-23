Песков: Дегтярёв не отказывается общаться с гражданами, а просто занят

На вопрос, должны ли быть услышанными граждане, имеющие претензии к местным и федеральным властям он ответил, оправдывая Дегтярёва.

«Безусловно. От общения с гражданами никто не отказывается. Дегтярев всего несколько дней работает в регионе, очевидно, что там накопилось много оперативных дел, которые требуют срочного решения для обеспечения функционирования хозяйства, экономики региона в интересах жителей региона», - сказал пресс-секретарь президента.

Песков также призвал не делать поспешных обобщающих выводов прежде, чем давать какие-то оценки деятельности ВРИО главы края.

