Песков: Дегтярёв не отказывается общаться с гражданами, а просто занят
Михаил Дегтярёв работает в качестве ВРИО главы Хабаровского края всего несколько дней и в настоящее время он занимается решением неотложных накопившихся оперативных дел и вопросов, заявил журналистом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
На вопрос, должны ли быть услышанными граждане, имеющие претензии к местным и федеральным властям он ответил, оправдывая Дегтярёва.
«Безусловно. От общения с гражданами никто не отказывается. Дегтярев всего несколько дней работает в регионе, очевидно, что там накопилось много оперативных дел, которые требуют срочного решения для обеспечения функционирования хозяйства, экономики региона в интересах жителей региона», - сказал пресс-секретарь президента.
Песков также призвал не делать поспешных обобщающих выводов прежде, чем давать какие-то оценки деятельности ВРИО главы края.
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