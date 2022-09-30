Песков: удары ВСУ по новым территориям будут рассматриваться как агрессия против России

Территория Донецкой народной республики в границах образца 2014 года с сегодняшнего дня будет считаться частью России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК.

По его словам, части ДНР всё ещё остающиеся под контролем украинских военный предстоит освободить.

Песков рассказал о договорах о вступлении в состав России

«Возможные удары Украины по территориям, которые войдут в состав России, Москва будет расценивать как агрессию против самой России», - добавил Песков.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Киев ушел с переговорного трека, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
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