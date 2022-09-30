Песков: удары ВСУ по новым территориям будут рассматриваться как агрессия против России

Территория Донецкой народной республики в границах образца 2014 года с сегодняшнего дня будет считаться частью России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК.

По его словам, части ДНР всё ещё остающиеся под контролем украинских военный предстоит освободить.