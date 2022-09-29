Песков рассказал о договорах о вступлении в состав России

По его словам, это Донецкая и Луганская народные республики, а также в Херсонская и Запорожская области.

«Все четыре, которые провели референдумы и обратились с соответствующей просьбой к российской стороне», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил,что церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий пройдёт 30 сентября в Кремле, сообщает RT.

