Песков рассказал о договорах о вступлении в состав России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что договоры о вступлении в состав России подпишут со всеми территориями, где проходили референдумы, сообщает РИА Новости.

Песков заявил, что бюджет РФ выдержит присоединение новых земель

По его словам, это Донецкая и Луганская народные республики, а также в Херсонская и Запорожская области.

«Все четыре, которые провели референдумы и обратились с соответствующей просьбой к российской стороне», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил,что церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий пройдёт 30 сентября в Кремле, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДоговорДмитрий ПесковРоссияРеферендумДонбасс
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