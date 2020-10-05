Песков: Часть сотрудников администрации президента перешла на «удалёнку»

Сотрудники тех подразделений администрации президента, где это возможно, перешли на удаленную работу. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос о численности таких работников, он отметил, что таких подсчетов не делали.

При этом, представитель Кремля подчеркнул, что «важно обеспечить непрерывность работы этой важнейшей организации».

«Прежде всего руководствуемся этими интересами и, конечно, соображениями безопасности и охраны здоровья людей», — заявил Песков.