Песков: Часть сотрудников администрации президента перешла на «удалёнку»
Сотрудники тех подразделений администрации президента, где это возможно, перешли на удаленную работу. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос о численности таких работников, он отметил, что таких подсчетов не делали.
При этом, представитель Кремля подчеркнул, что «важно обеспечить непрерывность работы этой важнейшей организации».
«Прежде всего руководствуемся этими интересами и, конечно, соображениями безопасности и охраны здоровья людей», — заявил Песков.
А ранее в Кремле прокомментировал ситуацию с ростом числа случаев заражения COVID-19 в России. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, растущие цифры, конечно, являются весьма серьёзным поводом для того, чтобы мобилизоваться и стать гораздо осторожнее.
«Это касается каждого из нас», — отметил Песков.
При этом, он подчеркнул, что не в курсе планов по возвращению «локдауна» в связи с COVID-19.
За минувшие сутки в РФ выявили 10 888 новых случаев заражения COVID-19, напоминает РИА ФАН.
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