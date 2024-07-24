«Пешком не дойти»: В Саморядово просят школьный автобус для «забытых» детей

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Рабочий поселок Некрасовский находится в Дмитровском городском округе Подмосковья. Там расположена школа, в которой должны учиться дети из близлежащих деревень. Однако отсутствие школьного автобуса сильно усложняет жизнь школьников и их родителей. Например, от Саморядово до школы больше шести километров, но никакой общественный транспорт туда не ходит. Родители сотни детей просят запустить хоть какой-нибудь транспорт, однако их не слышат.

«У нас есть деревня и рядом коттеджный поселок. Очень много детей, есть подписи почти за сто детей. Мы обратились в школу и в министерство образования, там готовы выделить автобус, однако есть какие-то замечания по дороге. Дорожники отвечают, что неизвестно когда заложат в бюджет эти деньги. Когда будет решение, непонятно. Мы писали в Дмитров, чтобы хотя бы рейсовый автобус пустили, а они говорят, ссылаясь на данные 2010 года, что маршрут неактуален, потому что у вас 19 человек в деревне. А то, что там кучу коттеджных поселков выстроили, это никому не интересно. У меня ребенок начинает учиться во вторую смену, соответственно, я должна нанимать людей, которые будут его возить. Пешком вообще не дойти никаким образом. Расстояние больше шести километров, дорога идет вдоль леса без освещенная, тротуара и всего остального», - рассказала НСН местная жительница Татьяна Царева.

По ее словам, в деревне есть разворотный круг для автобусов, однако единственной альтернативой для людей остается такси.

«У нас получается, что если у тебя нет машины, ты не можешь никаким образом уехать оттуда, кроме как вызывать такси. Вызвать туда такси с детским креслом вообще не реально, ценник до школы от 700 до 1000 рублей за одну поездку. По факту дорога есть, она нормальная, асфальтированная, без ям. Может быть, ширина не позволяет, но это чуть-чуть долатать, а не новую дорогу строить. То что они говорят, что нет разворотного круга – он есть. Когда-то здесь ходил автобус, по всему рабочему поселку Некрасовский стоят останки от остановок», - возмутилась собеседница НСН.

Мы попросили разобраться в ситуации подмосковного губернатора Андрея Воробьева.

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Ну а в Москве происходит странная история с детским садом при школе №1797 в Богородском районе. По словам родителей малышей, у садика забрали одно из трех зданий, группы теперь переполнены, разделение по возрасту отсутствует, а воспитателям еще и урезали зарплату.

«Детский сад раньше занимал три здания. Однако директор решил отдать одно из них под нужды администрации школы. Там будет сидеть администрация, никаких детей. При этом количество мест в садике осталось прежним, а группы увеличились. По нормам должно быть 25 человек в группе, стало 36. Параллельно, по словам воспитателей, весной им обрезали зарплату, а в начале лета еще раз ее урезали. Раньше группы делились по возрастам - в одной 3-4-летние маленькие детки, им один уход нужен, чуть постарше – в другой группе, как положено. А сейчас в одной группе и трехлетки и семилетки, их 36 человек, один воспитатель на 12 часов, с семи утра до семи вечера и в помощь на весь детский сад, на все пять групп одна нянечка», - рассказала НСН одна из мам.

НСН обратилась в Минпросвещения России с просьбой навести порядок в этом садике.