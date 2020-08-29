Песенка спета. Минздрав обсудит с экспертами запрет караоке в России на полгода

В Минздраве РФ рассмотрят предложение о запрете караоке в России до конца 2020 года для профилактики распространения коронавируса. Его в ведомство направил депутата Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев. Однако, инициатива еще не поступила в министерство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Указанная инициатива к настоящему моменту не поступила в профильное подразделение Минздрава России. При поступлении она будет рассмотрена с привлечением представителей экспертного сообщества», - сказано в заявлении.