Песах в узком кругу. Впервые в истории
Бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер в эфире НСН рассказал, что евреи вынуждены отмечать праздник дома.
Песах, или еврейская Пасха, в 2020 году отмечается с 8 по 16 апреля. В этом году из-за пандемии верующие будут праздновать его дома. Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт отметил, что вынужденная изоляция сделает Песах особенным для евреев во всем мире, и призвал каждого еврея сделать все, чтобы праздник получился кошерным и радостным.
Главный раввин России Берл Лазар, обратившись к верующим в рамках акции #Песахонлайн, призвал их воспользоваться карантином для духовного развития, учить Тору, больше заботиться о родных и близких.
Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер в эфире НСН рассказал, что из-за эпидемии вынужден праздновать в очень узком семейном кругу, но заверил, что смотрит в будущее с оптимизмом.
«Обычно в этот вечер все сидели за большим столом и праздновали начало Пасхи, Песах. Но в этом году празднуют в очень узком семейном кругу из-за коронавируса. Впервые за всю нашу историю. Даже в немецких концлагерях праздновали. Надеемся, что в будущем году все будет лучше. Весь мир находится в такой ситуации. Посмотрим, сколько это будет продолжаться», - добавил он.
Песaх, или еврейскaя Пaсхa, — один из глaвных иудейских прaздников в пaмять об освобождении евреев от рaбствa в Древнем Египте. Он нaчинaется нa 14-й день весеннего месяцa нисaн по еврейскому лунному кaлендaрю и прaзднуется в течение семи дней в Изрaиле и восьми дней — зa пределaми стрaны.
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