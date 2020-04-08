Песах в узком кругу. Впервые в истории

Песах, или еврейская Пасха, в 2020 году отмечается с 8 по 16 апреля. В этом году из-за пандемии верующие будут праздновать его дома. Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт отметил, что вынужденная изоляция сделает Песах особенным для евреев во всем мире, и призвал каждого еврея сделать все, чтобы праздник получился кошерным и радостным.

Главный раввин России Берл Лазар, обратившись к верующим в рамках акции #Песахонлайн, призвал их воспользоваться карантином для духовного развития, учить Тору, больше заботиться о родных и близких.

Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер в эфире НСН рассказал, что из-за эпидемии вынужден праздновать в очень узком семейном кругу, но заверил, что смотрит в будущее с оптимизмом.