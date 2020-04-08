Песах ушёл в онлайн. Иудеи встречают праздник дома
Руководитель департамента общественных связей Федерации еврейских общин России рассказал, как режим самоизоляции изменил устоявшиеся веками традиции.
Иудеи 8 апреля с заходом солнца встречают свой главный праздник - Песах. Но в этом году вместо служб в синагогах люди останутся дома, а главную проповедь раввин произнесет, глядя в телекамеру.
Руководитель департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин в эфире НСН рассказал, как коронавирус изменил ритм жизни, установившийся тысячи лет назад.
«Конечно, кардинально в этом году всё поменялось, потому что в Песах мы традиционно проводили пасхальную трапезу - седер. Это большое мероприятие, в котором участвовали десятки тысяч человек по всей стране. В этом году трапезы, естественно, нет. Вместо нее Федерации еврейских общин России разослала к пасхальной вечере продуктовые наборы и книги, которые принято в эти дни читать», - отметил собеседник НСН.
Вечерняя трапеза - седер - устраивается в первый вечер праздника. Седер начинается после возвращения из синагоги, когда вся семья с гостями собирается вокруг стола. Во время трапезы произносятся установленные правилами благословения, читаются молитвы и поются псалмы. Непременно к столу приглашаются все нуждающиеся, а также те, кто не может отметить праздник в кругу своей семьи.
«Сейчас впервые этого нет, так что праздник в этом году получается совершенно иным. Никаких служб у нас не проводится, синагоги закрыты уже три недели. Что касается богослужений, то в первые дни праздника запрещены онлайн-трансляции, но до этого они были, будут и позже. Перед Песахом раввины читают специальную проповедь, в этом году на помощь пришли современные технологии, вся наша жизнь перешла в онлайн», – рассказал Борух Горин.
19 апреля Пасху встречают и православные христиане. Высока вероятность, что богослужения будут проходить без прихожан, если к этому времени власти не смягчат режим самозоляции. Председатель синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион предупредил, что нужно быть готовыми к тому, что многим верующим прийти в храм не удастся и придется ограничиться просмотром трансляции пасхального богослужения патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Она будет организована на центральных телеканалах.
Церемония схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня в Иерусалиме пройдет 18 апреля без участия паломников. Огонь затем доставят в столицы православных стран. Такое решение приняло правительство Израиля. К слову, сейчас Храм Гроба Господня закрыт на карантин вместе с другими церквями на Святой земле, посещения верующими служб запрещено.
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