В РПЦ прокомментировали слухи о «переносе» Пасхи
В Русской православной церкви (РПЦ) прокомментироваи сообщения о возможном «переносе» праздника Пасхи на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Как заявил изданию протоиерей РПЦ, клирик московского храма Сорока мучеников Севастийских в Спасской слободе отец Максим (Первозванский), «перенос Пасхи невозможен и не нужен». Он подчеркнул, что вне зависимости от того, где люди празднуют Пасху, Христос воскресает. По его словам, радоваться этому празднику можно как в церкви, так и дома, и в пути.
Ранее сегодня сообщалось, что храмы и монастыри Русской церкви будут проводить службы в Пасху, однако вопрос о присутствии на них верующих будет решаться епархией в каждом отдельном регионе. Отмечалось, что это будет зависеть от эпидемиологической ситуации в конкретной области страны.
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