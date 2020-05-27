Пес несколько месяцев прождал в больнице умершего от COVID-19 хозяина
В китайском городе Ухань пес местного жителя, который заразился коронавирусной инфекцией, а затем скончался, три месяца ждал своего хозяина в больнице. Об этом сообщает Oriental Daily News.Источник отмечает, что пожилого мужчину госпитализировали в феврале. Собака отправилась в медицинское учреждение вслед за своим хозяином – пес пробыл там там три месяца.
В начале апреля сотрудники супермаркета у больницы обнаружили, что пес все еще находится недалеко от неё, пишет Газета.ру. Тогда они решил дать ему кличку «Сокровище» и стали подкармливать собаку ежедневно. В благодарность пес иногда лежит у дверей супермаркета и следит за порядком. Работники считают, что собака по кличке «Сокровище» стала реалистичной версией Хатико.
В конце апреля НСН писала, что в Москве социальные волонтеры провели на улицах, выгуливая собак, более четырех тысяч часов. Такие данные приводит официальный сайт мэра столицы. Больше 2/3 запросов, поступающих в волонтерский штаб центра «Моя карьера», приходят от владельцев собак. Пожилые горожане, которые соблюдают режим самоизоляции, просят помочь выгулять их питомцев и привезти для них корм.
Если собака весит до 10 кг, социальные волонтеры выгуливают их сами, более крупными питомцами занимаются зооволонтеры из некоммерческих организаций и кинологических ассоциаций.
Профессиональных кинологов привлекают в тех случаях, когда собака отказывается выходить на прогулку с чужим человеком.
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