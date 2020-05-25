Собянин: 26 мая волонтеры вернутся в 13 приютов для бездомных животных
Волонтеры с завтрашнего дня получат возможность снова навещать 13 приютов российской столицы для бездомных собак и кошек. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в блоге на своем персональном сайте. Активисты смогут передавать лекарства, корма, другие необходимые вещи, а также выгуливать животных.
По словам градоначальник, городская общественная палата и представители организованных зоозащитников разработали правила безопасного посещения приютов для животных в условиях распространения коронавируса. В частности, для этого требуется заранее оформить ID волонтера через ГБУ «Мосволонтёр» на сайте nedoma.mos.ru
Графики посещения приютов согласуют зоозащитные фонды - не более 15 волонтеров каждый день. Собянин также подчеркнул строгое соблюдение требования ношения защитных масок и перчаток.
Мэр напомнил, что за последние годы в мегаполисе сделано очень многое для внедрения современных гуманных подходов к обращению с безнадзорными животными. Он выразил уверенность, что после окончания пандемии все оперативно восстановится.
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