Первый случай заражения «омикроном» выявлен в Пермском крае
Первый случай заражения штаммом коронавируса «омикрон» зафиксирован в Пермском крае, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
В сообщении говорится, что новый вариант COVID-19 был выявлен у гражданина, который приехал из Египта транзитом через Москву.
В ведомстве отметили, что заболевание у пациента протекало легко, в настоящее время он здоров, все противоэпидемические мероприятия завершены.
Ранее в Министерстве здравоохранения ФРГ заявили, что вакцинированные пациенты легче переносят заболевание «омикрон»-вариантом коронавируса, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru