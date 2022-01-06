Первый случай заражения «омикроном» выявлен в Пермском крае

Первый случай заражения штаммом коронавируса «омикрон» зафиксирован в Пермском крае, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Первый случай заражения «омикроном» выявили в Нижегородской области

В сообщении говорится, что новый вариант COVID-19 был выявлен у гражданина, который приехал из Египта транзитом через Москву.

В ведомстве отметили, что заболевание у пациента протекало легко, в настоящее время он здоров, все противоэпидемические мероприятия завершены.

Ранее в Министерстве здравоохранения ФРГ заявили, что вакцинированные пациенты легче переносят заболевание «омикрон»-вариантом коронавируса, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Пермский КрайКоронавирусОмикрон-штамм
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