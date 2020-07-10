Первый случай COVID-19 выявили в тундре на Ямале
Коронавирус добралась до тундры Ямало-Ненецкого автономного округа. С таким заявлением выступила заместитель главы региона Татьяна Бучкова, подчеркнув, что там выявлен первый случай заражения COVID-19. Она также добавила, что цепочка, по которой инфекция попала в тундру, установлена.
«Один из жителей контактировал с родственниками в райцентре, в домашнем очаге у них позже был подтвержден коронавирус. Сегодня он находится в обсерваторе Салехарда, его тест на коронавирус пока считается сомнительным», - отметила Бучкова.
Также она подчеркнула, что специалисты установили всех, с кем контактировал в тундре заболевший. У них взяты анализы – у одного человека тест на COVID-19 оказался положительным, есть симптомы ОРВИ.
Между тем, за минувшие сутки в России выявили 6 635 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. Общее число заболевших с начала эпидемии в стране достигло почти 714 тысячи человек, отмечает РИА ФАН.
По данным на утро 10 июля, от коронавируса вылечились ещё 7752 пациента, общее число выздоровевших составляет 489 тысяч человек, передаёт RT.
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