Первый случай COVID-19 выявили в тундре на Ямале

Коронавирус добралась до тундры Ямало-Ненецкого автономного округа. С таким заявлением выступила заместитель главы региона Татьяна Бучкова, подчеркнув, что там выявлен первый случай заражения COVID-19. Она также добавила, что цепочка, по которой инфекция попала в тундру, установлена.

«Один из жителей контактировал с родственниками в райцентре, в домашнем очаге у них позже был подтвержден коронавирус. Сегодня он находится в обсерваторе Салехарда, его тест на коронавирус пока считается сомнительным», - отметила Бучкова.

Также она подчеркнула, что специалисты установили всех, с кем контактировал в тундре заболевший. У них взяты анализы – у одного человека тест на COVID-19 оказался положительным, есть симптомы ОРВИ.