Первый розыгрыш призовых баллов среди участников ДЭГ состоится 9 сентября

В Москве в субботу пройдет первый розыгрыш акции #ВыбираемВместе2023 программы «Миллион призов». Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Москвичам напомнили о способах проголосовать на выборах мэра

Розыгрыш пройдет среди участников дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах мэра Москвы.

Жители столицы смогут выиграть одну, три или пять тысяч призовых баллов. Один балл равен одному рублю. Все участвовавшие в ДЭГ гарантированно получат тысячу баллов.

Победителям придет СМС-уведомление. Для получения баллов необходимо зарегистрировать уникальный код до 25 сентября включительно.

Потратить призовые баллы можно на посещение кафе, ресторанов и музеев, пополнение карты «Тройка», покупки в магазинах - партнерах акции.

В Москве с 8 по 10 сентября проходят выборы мэра и депутатов 13 муниципальных образований. Проголосовать можно до 20:00.

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ФОТО: mos.ru
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