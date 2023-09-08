Москвичам напомнили о способах проголосовать на выборах мэра
Глава общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы напомнил о способах сделать свой выбор за предпочитаемого кандидата.
В частности, москвичи могут проголосовать классическим образом, придя на избирательный участок и поставив галочку напротив нужной фамилии в бюллетене, либо воспользоваться терминалами электронного голосования.
Для тех, у кого есть проблемы со здоровьем, предусмотрен переносной вариант терминала. В этом случае члены комиссии доставляют его прямо домой к избирателю.
Выборы градоначальника столицы проходят с 8 по 10 сентября.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru