Первый рейтинг безопасности городов составят в России

В России ведется разработка система «Безопасный город», которая позволит создать первый федеральный рейтинг безопасности городов, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Ростех».

Его основой станут единые стандарты и термины. Рейтинг будет доступен россиянам на специальном портале. В нем будет отображаться информация о различных рисках, например, о землетрясениях, авариях на тепло- и энергосетях. Также разработан новый подход к прогнозированию в области общественной безопасности и правопорядка.

Планируется, что «Безопасный город» станет единым информационным пространством, в которое будет собираться информация с различных подсистем, а единые алгоритмы реагирования позволят эффективно выстраивать работу ведомств, экстренных и оперативных служб на региональном и муниципальном уровнях.

Ранее российский блогер Илья Варламов составил рейтинг самых опасных городов страны по итогам 2020 года. Как следует из его видео на YouTube-канале, город Кызыл возглавил список. Там на 100 тысяч жителей приходится 35 убийств, что является самым большим показателем по России, и превышает среднее число таких преступлений в Мексике и Бразилии.

