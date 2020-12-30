Блогер Варламов составил рейтинг самых опасных городов России
Российский блогер Илья Варламов составил рейтинг самых опасных городов страны по итогам уходящего года.
Как следует из его видео на YouTube-канале, город Кызыл возглавил список. Там на 100 тысяч жителей приходится 35 убийств, что является самым большим показателем по России, и превышает среднее число таких преступлений в Мексике и Бразилии.
На втором месте оказался Магадан, где количество убийств превышает средний показатель по стране в пять раз. Замыкает тройку Улан-Удэ. По данным Варламова, там популярно запрещенное в России экстремистское движение «АУЕ». На четвертом и пятом местах расположились Благовещенск и Челябинск соответственно.
Во вторую пятерку вошли Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Шахты Ростовской области. Москва в рейтинге занимает 10 место. Здесь, по словам блогера, каждую минуту пытаются кого-то убить.
Ранее Варламов в эксклюзивном интервью НСН предложил уволить министра здравоохранения Крыма после его решения уйти работать в ковидный госпиталь из-за нехватки врачей.
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