Первый канал объявил о перезапуске шоу «Поле чудес»
Первый канал принял решение не продлевать контракт с производящей проект «Поле чудес» телекомпанией «ВИД». Об этом говорится в заявлении телеканала, поступившем в распоряжение НСН.
Отказ от сотрудничества в компании объяснили «нецелесообразностью заключения нового договора на предложенных изменившихся условиях». Вместо этого Первый канал договорился о покупке у компании CBS официальных прав на телевикторину Wheel Of Fortune, которая и стала «источником творческого вдохновения для авторов российского капитал-шоу».
Художественным руководителем программы по-прежнему будет народный артист России Леонид Якубович, который отметил, что спустя 31 год у шоу начинается «новый этап».
В заявлении говорится, что новое шоу будет выходить на Первом канале с января 2022 года под названием «Наше Поле Чудес». День эфира не изменился - программа будет транслироваться по пятницам.
Ранее Первый канал обязали выплатить певцу Юрию Лозе компенсацию в размере одного млн рублей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,6 млн+32 648 / сут.
Умерли
275 тыс.+1 229 / сут.
Выздоровели
8,3 млн+33 442 / сут.
- Стало известно число погибших при крушении вертолёта погранслужбы Азербайджана
- Симоньян предложила улучшить демографию, «забрав русских домой вместе с территорией»
- Путин: я имею право баллотироваться на новый срок
- Путин рассказал, в каком мире хотел бы жить
- Путин заявил о планах поехать на открытие Олимпиады в Пекине в 2022 году
- Челябинская область вводит обязательную вакцинацию для пожилых от COVID-19
- Путин: Народу Афганистана нужна помощь
- Первый канал объявил о перезапуске шоу «Поле чудес»
- Путин назвал создание Россией гиперзвукового оружия ответом НАТО
- Путин прокомментировал сообщения о войсках РФ на границе с Украиной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru