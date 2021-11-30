Первый канал объявил о перезапуске шоу «Поле чудес»

Отказ от сотрудничества в компании объяснили «нецелесообразностью заключения нового договора на предложенных изменившихся условиях». Вместо этого Первый канал договорился о покупке у компании CBS официальных прав на телевикторину Wheel Of Fortune, которая и стала «источником творческого вдохновения для авторов российского капитал-шоу».

Художественным руководителем программы по-прежнему будет народный артист России Леонид Якубович, который отметил, что спустя 31 год у шоу начинается «новый этап».

В заявлении говорится, что новое шоу будет выходить на Первом канале с января 2022 года под названием «Наше Поле Чудес». День эфира не изменился - программа будет транслироваться по пятницам.

Ранее Первый канал обязали выплатить певцу Юрию Лозе компенсацию в размере одного млн рублей.

