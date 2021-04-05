Охлобыстин призвал закрыть Первый канал
Актер Иван Охлобыстин в интервью журналу «СтарХит» призвал закрыть Первый канал.
«А что смотреть в телевизоре? Иногда включаю ТНТ, когда там меня показывают. В данном случае не полюбоваться, а проверить — не опозорился ли? Первый канал стесняюсь смотреть, второй — тоже. Честно говоря, закрыл бы их к чертовой матери. Такой негатив у меня в их отношении. Все, что можно было вредного сделать для воспитания нации, они сделали. Нам враги не нужны, у нас есть Первый канал», - заявил он изданию.
Интервью тележурналистки Ксении Собчак с так называемым «скопинским маньяком» Виктором Моховым Охлобыстин назвал безнравственным и выразил удивление тем, что в России популяризируют такого человека.
Напомним, Мохова в 2000 году осудили за похищение двух девушек 14 и 17 лет. Почти четыре года маньяк продержал их в подвале, где избивал и насиловал. Мохова приговорили к 17 годам колонии строгого режима, 3 марта 2021 года он вышел на свободу.
В своем интервью, которое Мохов дал после освобождения Ксении Собчак, он заявил, что интересуется своей бывшей пленницей Екатериной Мартыновой и отметил, что снова готов «помочь» забеременеть другой пленнице Елене Самохиной, которая родила от него трижды.
Ранее Мартынова заявила, будет добиваться нового уголовного дела в отношении Мохова.
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