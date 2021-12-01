СМИ: Первый канал не заплатил правообладателю за лицензию на шоу «Две звезды»
Первый канал получил претензию от компании Banijay Group, владельца формата шоу «Две звезды», из-за отсутствия разрешения на использование формата передачи. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на копию обращения Banijay Group.
Отмечается, что претензию направили гендиректору Первого канала Константину Эрнсту после выхода в эфир шестого сезона шоу «Две звезды. Отцы и дети». Banijay Group и АО «ВайТ медиа» (бренд WeiT Media), владеющее лицензией на производство форматов группы в России, не давали Первому каналу разрешения на использование формата шоу в новом сезоне. Кроме того, правообладатели не получали соответствующий платеж от канала.
Генеральный продюсер WeiT Media Юлия Сумачева подтвердила факт направления обращения, однако не стала комментировать ситуацию. Первый канал и Banijay Group не предоставили своих комментариев.
По мнению экспертов, если дело дойдет до суда, Banijay Group будет сложно доказать, что имело место нарушение авторских прав: идеи и концепции не охраняются в России авторским правом.
Шоу «Две звезды» – отечественная адаптация международного формата Stars on Stage. Пять сезонов программы вышли на Первом канале в 2006-2013 годах, первый выпуск шестого сезона шоу «Две звезды. Отцы и дети» показали в эфире 21 ноября.
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