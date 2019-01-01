«Первый канал» изменил сетку вещания из-за шоу «Голос. Дети»
«Первый канал» изменил сетку вещания на вечер 24 мая в связи со спецвыпуском вокального шоу «Голос. Дети». Передача выйдет вместо анонсированной программы «Три аккорда», передает РИА «Новости».
Накануне телеканал принял решение аннулировать результаты финала шестого сезона проекта «Голос. Дети», в котором победила дочь Алсу Микелла Абрамова.
На специальный выпуск отведено два часа и сорок минут.
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