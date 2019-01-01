Пылающий Суперджет и стреляющий депутат схлестнулись в Телеграм с дочкой Алсу
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Трагедия в Шереметьеве
В воскресенье в аэропорту Шереметьево после аварийной посадки самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» произошло возгорание самолета. 41 пассажир погиб, они не смогли эвакуироваться. По одной из версий, удар молнии заставил экипаж вернуться в Москву и совершить экстренную посадку, во время которой самолет загорелся. В соцсетях начали распространяться фейки о том, что из-за пассажиров, забиравших ручную кладь, создалась пробка, ставшая причиной человеческих жертв, о нештатной ситуации и отказе автоматики при экстренной посадке, Появились даже видеозаписи, компрометирующие якобы «сотрудников» аэропорта.
Телеведущая Ольга Скабеева стала свидетелем трагедии. В канале «Skabeeva» она скорбит и выражает соболезнования родным погибших:
«До сих пор ничего непонятно. И попадание молнии ведь не должно быть фатальным. Пусть объяснят. Разберутся и всё объяснят. Это важно. Жутко. Ужасно. И так жаль погибших людей. Так жаль детей. Просто нет сил. Мои соболезнования».
«Красный Сион» обращает внимание на общее мнение в Телеграм о заказчике вбросов:
«Если новость об ошибках экипажа погибшего SSJ100 (летели через грозовой фронт, не выработали топливо, не смогли совершить грамотную аварийную посадку) и правда распространяют пиарщики "Аэрофлота", то это выстрел себе в зад. <…> Хорошо бы руководство "Аэрофлота" взяло бы и без лишней болтологии ушло в отставку. Это был бы не искупающий все, но правильный, человеческий жест».
Автор телеграм-канала стюардессы «Одинокая Коко»:
«Сейчас возмущаются, что Аэрофлот закупил плохие Суперджеты. Возмущаются, что Аэрофлот тратит бюджеты на отбеливание себя любимого. Возмущаются - поразительно, какие знатоки! - отсутствием должной подготовки лётных экипажей. Возмущаются обслуживанием. Возмущаются всем. <…> Если хотите разобраться, будьте аккуратней и разбирайтесь предметно, как, например, Алексей Пивоваров. Очевидно, есть проблемы, есть вопросы. Есть недоработки. Они известны с большей или меньшей степенью публичности. С ними нужно работать, в том числе на уровне государственного регулирования».
«Мейстер» призывает всех к благоразумию и выдержке:
«Нужно дать экспертам время изучить причины катастрофы и вынести решение. Ну а задача и нас, как гражданского общества, и соответствующих госорганов — проследить за тем, чтобы расследование было объективным, чтобы никого не пытались выгородить, и чтобы по итогам расследования в нормативных актах и технической документации авиапроизводителей, авиакомпаний и аэропортов появилось несколько новых строк. Как и всегда в таких случаях, написанных кровью».
Канал эксперта ВШЭ Александра Кондрашова «apache-dances» отмечает, что от трагического стечения обстоятельств не спасет никакая система безопасности:
«Самолёт можно оснастить ВСЕМ. И сливом топлива, и всех пассажиров сажать только в переднюю часть салона, и системы обороны разместить как на VC-25, и пилотов допускать только с налётом 100.000 часов<…>. Причём, от случайностей страховки всё-равно нет. Вон пять лет назад частный джет с французским президентом Тотала сбили снегоуборщиком. Как надёжно защищаться от пьяных снегоуборщиков - вообще непонятно».
«338» комментирует слухи о возможном запрете использования пассажирами ручной клади в рейсе:
«Идея с запретом брать пассажирам вещи из багажных ящиков обречена на провал. <…> Тогда придется либо вносить изменения во все борта, летающие в воздушном пространстве России, либо массово штрафовать пассажиров - соотечественников и иностранцев, внося их в списки авиадебоширов. При таком варианте ждите новые посылы об ограничениях свобод, поборах и жестокости российских законов, идущих впереди планеты всей».
Дочка Алсу превратилась в мем. Всё по-взрослому
В телевизионном шоу «Голос.Дети» победила Микелла Абрамова, дочка певицы Алсу. Но зрители не поверили в честную победу девочки. С итогами оказались не согласны и наставники проигравших детей. В соцсетях поднялось возмущение и начался буллинг семьи победительницы. После этого «Первый канал» запустил проверку голосования. По первым итогам стала очевидна рекламная кампания в поддержку Микеллы - посты с призывом голосовать за нее разместили отечественные и зарубежные поп-звезды.
«Антиглянец» призывает остановить поток негатива в адрес девочки:
«Коллеги, травля ребенка, вне зависимости от причины, по которой он победил в шоу - это дно днищенское. Вспомните, пожалуйста, что за Алсу и Яном Абрамовым, которых вы склоняете на все лады с самого утра, стоит хрупкая десятилетняя девочка. И она вообще ни в чем не виновата».
Канал «Fuck you That's Why», напротив, считает, что девочка не заслуживает сочувствия:
«Ну будет ещё одна девочка, которая узнала, что есть такое слово "нет" в ответ на "я хочу". Таких девочек у нас миллионов сто. <…> Если вы искренне считаете, что дворянство в наше время - это просто одна из форм вашего развлечения, то наслаждайтесь. <…> Но сочувствовать этим людям - нет, спасибо. Они нам сочувствовать не будут никогда, хотя именно наши беды - основа их благосостояния».
Журналист Марина Ахмедова:
«Вот так дети попадают под общественный огонь из-за тщеславия своих родителей. Чем она теперь запомнится? Тем, что ее мама зубами вырвала для нее победу из рук более талантливых, но не таких «значимых» детей».
Автор канала «НеВротик» недоумевает:
«Случай с Алсу-младшенькой, — он даже для этого узкого тотально взаимопереопылённого мира за гранью не то что приличий, но и сословного здравого смысла. Если девочке планируют карьеру — то папа с мамой её и так обеспечат. Не чужие же. Вопрос вокальных данных при такой наследственности, сами понимаете, вообще не стоит. Ну и зачем ко всем имеющимся клановым достоинствам ещё и вот такой купеческий разгуляй устраивать?».
«РИАN» пишет, что детей уже пытаются использовать в международной политической пропаганде:
«Британцы быстро сориентировались и решили воспользоваться скандалом вокруг голосования на шоу «Голос Дети». Западные партнёры пригласили к себе Максима Ержана, занявшего второе место, почувствовать в программе X-Factor. Сказали, что «окажут поддержку». И нет, это не у нас деформация, это детей и сферу развлечений вовлекают в политическое противостояние».
Пуля-дура и депутат
В Камышлове руководитель местного отделения "Справедливой России" Павел Грибков и депутат Госдумы Дмитрий Ионин “отстреливались в воздух против коррупционеров”. Такое объяснение Грибков дал в опубликованном и позже удаленном видео на странице депутата в Facebook. Видео с самой стрельбой из автомата ранее сняли жители дома, во дворе которого политики организовали “антикоррупционное восстание”. Третье распространенное видео демонстрирует хамское общение депутата с приехавшими по вызову сотрудниками полиции. В Телеграм бурно обсуждали произошедшее.
«Темник»:
«Как бы Ионин не старался всё объяснить, но увесистый камень в огород репутации Госдумы уже бросил. Некоторые политики до сих пор не могут понять, что хорошо бы сначала думать, а уж потом делать. Особенно в условиях, когда почти у каждого есть мобильные камеры».
Медиаменеджер из Екатеринбурга Дмитрий Колезев отмечает:
«Ионина знаю давно, он адекватный парень и довольно активный депутат, работающий с избирателями. Поступок совершенно идиотский. Но важно и то, как человек реагирует на свои ошибки: признает ли их, готов ли исправлять».
«Адекват» комментирует информацию, что стрельба велась из макета холостыми патронами:
«Можно ли привлекать к ответственности за стрельбу, фактически, из пугача? Комментарий юриста: можно, статья 213 УК РФ не зря говорит об "оружии, или предметах, используемых в этом качестве". Нужно ли? Это уже другой вопрос, но строго говоря, а почему нет то? Чем, в сущности, явление отличается от стрельбы на пресловутых "дагестанских свадьбах" в Москве, с которой, к слову, более-менее разобрались? Пресечь нужно, внушить недопустимость нужно, а уж с доведением дела до суда, и каким наказанием в итоге - то следствию и суду решать, разумеется, с соблюдением всех прав Ионина на надлежащую защиту».
«Субъект» возмущен поведением депутата, устроившим пресс-конференцию после инцидента со стрельбой:
«Ещё и пиар-акцию себе смог устроить. Ведь в Камышлове депутат оказался не просто так, а чтобы обманутым дольщикам помощь. О чем Ионин не забывает напоминать каждый раз, когда его спрашивают про стрельбу. Субъект советует проверять депутатов на вменяемость и совершеннолетие, прежде чем давать им в руки мандат».
«Регдурдом» возмущается попытке списать все на холостые:
«Но кто из жителей дома был в курсе, что автомат липовый, и это всего лишь бухие эсеры, а не бандиты? Зачем пугать избирателей?».
Майская пробка
В майские праздники многие пытаются уехать на дачу, но простоять несколько часов в пробке способны не все. А тех, кто вырвался из трафика мегаполиса ждут новые испытания. Желающие попасть в Грузию встали в пробку на границе почти на сутки.
«ПолитГид» напоминает, что проблема пробок и ее решение зависит от самого человека:
«Тут лишь человеческий фактор. Он же проблему и решит: люди должны сами выбрать оптимальные маршруты, где нет, к примеру, ремонтных работ и, по возможности, не ломиться в час пик».
Однако пробки в крупных городах возникают и в связи с объективными обстоятельствами, например, репетициями парадов Победы. Это вызвало традиционное недовольно части пишущей аудитории Телеграм. «Караульный» отвечает:
«Нытьё про «мешающие спокойно передвигаться» парады и их репетиции мы слышим примерно десять лет <…>Конечно, ведь это не учения НАТО. Это идеологическая краниометрия московских пробок от авторов бессмертного «мы здесь власть», которым раньше нужно было привстать с дивана, чтобы выпустить в форточку свои запахи. А теперь и вовсе вставать не обязательно. Форточка интернета — в телефоне».
На подъездах к Москве с рабочего понедельника дорожные службы занялись ковровым ремонтом, что сильно затрудняет движение. Такая ситуация типична и для регионов.
«У нас тут праздники намечаются - да, я в курсе коллега - так давайте поставим мост на ремонт, как раз все отдыхать через него же поеду, в пробках километровых постоят, ведь в другое время ремонт будет не таким сложным, а мы любим трудности - гениальная идея коллега , приступайте ! Примерно так принимают решения о ремонте в праздники люди нетрадиционной сексуальной ориентации в Минтрансе Алтайского Края»,
- пишет канал «Ссыльная Сибирь», реагируя на ремонт Нового моста в Барнауле с 7 по 13 мая.
Многокилометровая пробка образовалась в праздники на Военно-Грузинской дороге, сообщает «MOS_NEWS»:
«Вечером 1 мая из-за того, что Грузия закрыла таможенный пост на граница Северной Осетии и Грузии (КПП Верхний Ларс) жители России, желающие провести майские праздники в странах СНГ, попали в 12 километровую пробку. Ситуация стала меняться лишь ближе к утру – машины постепенно начали пропускать».
Местные телеграм-каналы сообщают, что уже 3 мая время ожидания проезда увеличилось до 20 часов.
«Синие ведерки» сообщают, что теперь нужно помнить про серьезные риски, если хочешь объехать пробку по обочине:
«Эпохальное событие - суд разрешил таранить «обочечников». Без малого год нам потребовался, чтобы доказать, казалось бы, очевидные вещи - у того, кто едет по обочине и нарушает ПДД нет, и не может быть, преимущества на дороге».
Бабич отозван из Белоруссии
Дипломатическое противостояние последних недель завершилось отзывом из Минска посла России и спецпредставителя президента РФ в Белоруссии Михаила Бабича. В Телеграмме активно тиражировалась информация о назначении экс-посла на новую работу в ЛДНР. Президент Путин результатами работы Бабича в Минске остался доволен.
Политолог Алексей Макаркин в канале «Bunin & Co» пишет:
«“Казус Бабича” в результате решен в пользу МИДа, который настоял на своих прерогативах в условиях, когда возник системный конфликт между Бабичем и Александром Лукашенко, а не только отдельными представителями его окружения. И сколько-нибудь эффективное исполнение своих обязанностей российским послом стало невозможным».
«Мышь в овощном» возвращает нас в логику системного конфликта и сомневается в наличии государственного суверенитета у западного соседа:
«Пишут про какое-то "единое российско-белорусское государство". Такое государство уже давно есть, называется оно "Россия", если кто не в курсе. Белорусы, равно как малороссы, живут в нем издавна в полном мире с великороссами. Так что обсуждать особо нечего. Разве что границы этого государства».
Военкор Александр Жучковский также считает Белоруссию частью России и в этом ключе оценивает работу Бабича:
«Хороший был посол, теперь понятно, почему его так быстро отозвали: слишком хорошо стал отстаивать интересы России, рассматривая Белоруссию не как государство, а как очередной проблемный российский регион, куда Бабича направляли как "антикризисного менеджера"».
«WarGonzo» пишет о вероятной новой работе:
«Преждевременные вбросы о назначении Бабича "на Донбасс" могут быть инициированы его внутриаппаратными оппонентами. Приход Бабича - это автоматический аудит и координальный пересмотр экономически-социальной повестки».
Журналист Олег Кашин недоумевает:
«Вообще удивительно, как это работает - только благодаря телеграм-каналам куче людей не все равно, кто будет послом РФ в Минске. Ужас вообще».
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