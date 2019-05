Пылающий Суперджет и стреляющий депутат схлестнулись в Телеграм с дочкой Алсу

2

В телевизионном шоу «Голос.Дети» победила Микелла Абрамова, дочка певицы Алсу. Но зрители не поверили в честную победу девочки. С итогами оказались не согласны и наставники проигравших детей. В соцсетях поднялось возмущение и начался буллинг семьи победительницы. После этого «Первый канал» запустил проверку голосования. По первым итогам стала очевидна рекламная кампания в поддержку Микеллы - посты с призывом голосовать за нее разместили отечественные и зарубежные поп-звезды.



«Антиглянец» призывает остановить поток негатива в адрес девочки:

«Коллеги, травля ребенка, вне зависимости от причины, по которой он победил в шоу - это дно днищенское. Вспомните, пожалуйста, что за Алсу и Яном Абрамовым, которых вы склоняете на все лады с самого утра, стоит хрупкая десятилетняя девочка. И она вообще ни в чем не виновата».

Канал «Fuck you That's Why», напротив, считает, что девочка не заслуживает сочувствия:

«Ну будет ещё одна девочка, которая узнала, что есть такое слово "нет" в ответ на "я хочу". Таких девочек у нас миллионов сто. <…> Если вы искренне считаете, что дворянство в наше время - это просто одна из форм вашего развлечения, то наслаждайтесь. <…> Но сочувствовать этим людям - нет, спасибо. Они нам сочувствовать не будут никогда, хотя именно наши беды - основа их благосостояния».

Журналист Марина Ахмедова:

«Вот так дети попадают под общественный огонь из-за тщеславия своих родителей. Чем она теперь запомнится? Тем, что ее мама зубами вырвала для нее победу из рук более талантливых, но не таких «значимых» детей».

Автор канала «НеВротик» недоумевает:

«Случай с Алсу-младшенькой, — он даже для этого узкого тотально взаимопереопылённого мира за гранью не то что приличий, но и сословного здравого смысла. Если девочке планируют карьеру — то папа с мамой её и так обеспечат. Не чужие же. Вопрос вокальных данных при такой наследственности, сами понимаете, вообще не стоит. Ну и зачем ко всем имеющимся клановым достоинствам ещё и вот такой купеческий разгуляй устраивать?».

«РИАN» пишет, что детей уже пытаются использовать в международной политической пропаганде:

«Британцы быстро сориентировались и решили воспользоваться скандалом вокруг голосования на шоу «Голос Дети». Западные партнёры пригласили к себе Максима Ержана, занявшего второе место, почувствовать в программе X-Factor. Сказали, что «окажут поддержку». И нет, это не у нас деформация, это детей и сферу развлечений вовлекают в политическое противостояние».