Пылающий Суперджет и стреляющий депутат схлестнулись в Телеграм с дочкой Алсу

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В воскресенье в аэропорту Шереметьево после аварийной посадки самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» произошло возгорание самолета. 41 пассажир погиб, они не смогли эвакуироваться. По одной из версий, удар молнии заставил экипаж вернуться в Москву и совершить экстренную посадку, во время которой самолет загорелся. В соцсетях начали распространяться фейки о том, что из-за пассажиров, забиравших ручную кладь, создалась пробка, ставшая причиной человеческих жертв, о нештатной ситуации и отказе автоматики при экстренной посадке, Появились даже видеозаписи, компрометирующие якобы «сотрудников» аэропорта.



Телеведущая Ольга Скабеева стала свидетелем трагедии. В канале «Skabeeva» она скорбит и выражает соболезнования родным погибших:

«До сих пор ничего непонятно. И попадание молнии ведь не должно быть фатальным. Пусть объяснят. Разберутся и всё объяснят. Это важно. Жутко. Ужасно. И так жаль погибших людей. Так жаль детей. Просто нет сил. Мои соболезнования».

«Красный Сион» обращает внимание на общее мнение в Телеграм о заказчике вбросов:

«Если новость об ошибках экипажа погибшего SSJ100 (летели через грозовой фронт, не выработали топливо, не смогли совершить грамотную аварийную посадку) и правда распространяют пиарщики "Аэрофлота", то это выстрел себе в зад. <…> Хорошо бы руководство "Аэрофлота" взяло бы и без лишней болтологии ушло в отставку. Это был бы не искупающий все, но правильный, человеческий жест».

Автор телеграм-канала стюардессы «Одинокая Коко»:

«Сейчас возмущаются, что Аэрофлот закупил плохие Суперджеты. Возмущаются, что Аэрофлот тратит бюджеты на отбеливание себя любимого. Возмущаются - поразительно, какие знатоки! - отсутствием должной подготовки лётных экипажей. Возмущаются обслуживанием. Возмущаются всем. <…> Если хотите разобраться, будьте аккуратней и разбирайтесь предметно, как, например, Алексей Пивоваров. Очевидно, есть проблемы, есть вопросы. Есть недоработки. Они известны с большей или меньшей степенью публичности. С ними нужно работать, в том числе на уровне государственного регулирования».

«Мейстер» призывает всех к благоразумию и выдержке:

«Нужно дать экспертам время изучить причины катастрофы и вынести решение. Ну а задача и нас, как гражданского общества, и соответствующих госорганов — проследить за тем, чтобы расследование было объективным, чтобы никого не пытались выгородить, и чтобы по итогам расследования в нормативных актах и технической документации авиапроизводителей, авиакомпаний и аэропортов появилось несколько новых строк. Как и всегда в таких случаях, написанных кровью».

Канал эксперта ВШЭ Александра Кондрашова «apache-dances» отмечает, что от трагического стечения обстоятельств не спасет никакая система безопасности:

«Самолёт можно оснастить ВСЕМ. И сливом топлива, и всех пассажиров сажать только в переднюю часть салона, и системы обороны разместить как на VC-25, и пилотов допускать только с налётом 100.000 часов<…>. Причём, от случайностей страховки всё-равно нет. Вон пять лет назад частный джет с французским президентом Тотала сбили снегоуборщиком. Как надёжно защищаться от пьяных снегоуборщиков - вообще непонятно».

«338» комментирует слухи о возможном запрете использования пассажирами ручной клади в рейсе:

«Идея с запретом брать пассажирам вещи из багажных ящиков обречена на провал. <…> Тогда придется либо вносить изменения во все борта, летающие в воздушном пространстве России, либо массово штрафовать пассажиров - соотечественников и иностранцев, внося их в списки авиадебоширов. При таком варианте ждите новые посылы об ограничениях свобод, поборах и жестокости российских законов, идущих впереди планеты всей».

