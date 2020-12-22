«Первый канал» исключен из списка стратегических предприятий РФ

21 декабря указ о передаче части акций "Первого канала" частным акционерам подписал президент РФ Владимир Путин, документ вступил в силу с момента подписания. Агентство со ссылкой на пресс-службу Минцифры передает, что госконтроль над каналом будет усилен с помощью механизма "золотой акции".

По данным агентства, в настоящий момент 38,9% акций компании принадлежат Росимуществу, 9,1% акций контролирует ФГУП "ИТАР-ТАСС", также 29% акций владеет "Национальная медиа группа". Известно, что выручка АО "Первый канал" по итогам прошлого года сократилась на более чем 17 %, это было вызвано падением рекламных доходов.

