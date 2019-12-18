Познер подтвердил финансовые проблемы «Первого канала»

На «Первом канале» - финансовый коллапс, долги перед подрядчиками превысили 20 млрд рублей, пишут СМИ со ссылкой на осведомленные источники. Так, по данным Meduza, сейчас решается вопрос о дальнейшей судьбе телеканала.

Телеведущий Владимир Познер, авторская программа которого выходит на «Первом канале» по понедельникам, в эфире НСН подтвердил, что у телекомпании действительно есть некоторые сложности.

«Я не работаю на «Первом канале», поэтому не могу никаких подробностей сообщить. Я знаю, что действительно есть финансовые трудности. Как они будут решаться, я не знаю. За свою программу я не опасаюсь. Если будут сокращать какие-то программы, то мою не будут», - сказал он НСН.