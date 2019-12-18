Познер подтвердил финансовые проблемы «Первого канала»
В эфире НСН телеведущий заявил, что не опасается кризиса на «Первом», так как его передачу точно сокращать не будут.
На «Первом канале» - финансовый коллапс, долги перед подрядчиками превысили 20 млрд рублей, пишут СМИ со ссылкой на осведомленные источники. Так, по данным Meduza, сейчас решается вопрос о дальнейшей судьбе телеканала.
Телеведущий Владимир Познер, авторская программа которого выходит на «Первом канале» по понедельникам, в эфире НСН подтвердил, что у телекомпании действительно есть некоторые сложности.
«Я не работаю на «Первом канале», поэтому не могу никаких подробностей сообщить. Я знаю, что действительно есть финансовые трудности. Как они будут решаться, я не знаю. За свою программу я не опасаюсь. Если будут сокращать какие-то программы, то мою не будут», - сказал он НСН.
Напомним, из-за долгов «Первого канала» телецентру «Останкино» пришлось начать массовые сокращения сотрудников. Об этом в октябре 2019 года заявил в своем видеообращении генеральный директор телецентра Михаил Шубин.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- В Кремле возмутились санкциями США против «Северного потока-2»
- Налоговый маневр для Белоруссии сочли предательством интересов России
- Малышева о проблемах на «Первом канале»: У меня все хорошо!
- Опубликовано видео ночного запуска «Союза-СТ-А» с экватора
- В Госдуме предложат уравнять агрегаторы такси с перевозчиками