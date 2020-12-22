Государство отказывается от контрольного пакета акций Первого канала

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому доля государства в уставном капитале "Первого канала" снижается до 34%. Об этом сообщает Интерфакс.



Государству ранее принадлежал контрольный пакет акций, составляющий 51%. В тексте документа отмечается, что снижение доли государства должно привести к повышению финансовой устойчивости акционерного общества "Первый канал".

Негосударственные акционеры смогут приобрети дополнительно выпущенные акции, однако РФ сохранит в уставном капитале не менее 34% голосов.

