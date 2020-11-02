Первых участников испытаний вакцины «ЭпиВакКорона» привьют в ноябре

Между тем, всего у 15% привившихся от коронавируса вакциной «Спутник V» проявились побочные эффекты. Об этом заявил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает телеканал 360. По его данным, побочные эффекты выразились в росте температуры до 38 градусов, покраснениях в месте укола, ломоте в мышцах и головной боли, у остальных нежелательных последствий не было.

Оставшиеся 85% перенесли укол без каких-либо последствий. Гинцбург также высказал предположение, что вакцина от коронавирусной инфекции может защитить от других типов коронавируса.

Первая в России и мире вакцина против коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат под названием «Спутник V» был разработан специалистами Центра им. Н.Ф. Гамалеи. Минздрав РФ уже объявил о запуске вакцины в производство, напоминает РИА ФАН.

