Путин рассказал, кого будут вакцинировать в первую очередь

Президент России Владимир Путин, выступая на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!», заявил, что российские власти, прежде всего, должны защитить от корнавируса граждан РФ.



Глава государства отметил, что российские вакцины от COVID-19 будут предложены на международном рынке, который эксперты оценивают в 100 миллиардов долларов в годовом выражении. «Мы уже работаем на внешних рынках, но приоритетным является вакцинирование россиян», - подчеркнул президент.



По словам Путина, Россия готова обеспечить продажу интеллектуальной собственности и производить препарат на мощностях зарубежных партнёров, «но не в ущерб вакцинации в самой России». Президент пояснил, что в стране необходимо обеспечить соответствующий объём промышленного производства, для чего нужно решить проблемы с оборудованием, которое имеется у зарубежных коллег.

Первая российская вакцина от коронавируса - «Спутник V» от института им. Гамалеи, была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года. Второй препарат - «ЭпиВакКорона», был создан новосибирским научным центром «Вектор». Третья российская вакцина от Центра имени Чумакова РАН в настоящее время проходит клинические испытания.