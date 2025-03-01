«Первые слезы и сход с дистанции»: Участников «Экспедиции-Трофи» ждет ледяная гонка
По завершении пятого этапа гонки участники, должно быть, хотели отдохнуть, однако у организаторов на них другие планы. Спецкор НСН Олег Виноградов - с места событий.
У участников зимней гонки «Экспедиция-Трофи» полились первые за неделю путешествия слезы - член команды «Белые орлы» Наталья Юникова вынуждена сойти с дистанции. Специальный корреспондент НСН Олег Виноградов пообщался с Натальей и выяснил у организаторов, какие испытания ждут автогонщиков в Новосибирске.
Напомним, восемь команд автогонщиков едут из Мурманска до Владивостока на внедорожниках, выполняя по пути различные задания. Преодолев более четырех тысяч километров пути, участники добрались до Новосибирска, где их ждет новое испытание.
«Весьма напряженным выдался этот день экспедиции. Мы все преодолели большое расстояние от Тюмени через Омск до Новосибирска. Ребята вымотались, но организаторы приготовили для них ледяное испытание - это будет гонка на внедорожниках по ледяному полю мотодрома. Уже через несколько часов организаторы подведут промежуточные результаты недельного заезда из Мурманска до Новосибирска, а пока мы подбадриваем команду «Белые орлы», чья участница Наталья вынуждена здесь, в Новосибирске, сойти с дистанции», - рассказал спецкор НСН.
Наталья, в свою очередь, вытирая слезы, заявила, что хотела бы дойти до финиша вместе со своей командой.
«В Новосибирске я вынуждена сойти с дистанции. Это просто ужасно, очень тяжело пройти пять этапов, прочувствовать всю эту гонку на себе и вот так вот сойти, не дойдя до финиша. Не хочется покидать команду, хочется доехать до конца. Просто хочу плакать. Остались великолепные эмоции. Это было тяжело, это преодоление себя, прерывистый сон, но по итогу ощущения непередаваемые, хочется, чтобы эта гонка никогда не заканчивалась», - поделилась Наталья.
Задача участников «Экспедиции-Трофи» - собрать как можно больше точек культурной навигации – значимых для России мест. За выполнение заданий гонщики получают баллы, по количеству которых и будет назван победитель. О дальнейших приключениях самых смелых автопутешественников расскажет Олег Виноградов.
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