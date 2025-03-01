«Первые слезы и сход с дистанции»: Участников «Экспедиции-Трофи» ждет ледяная гонка

Наталья, в свою очередь, вытирая слезы, заявила, что хотела бы дойти до финиша вместе со своей командой.

«В Новосибирске я вынуждена сойти с дистанции. Это просто ужасно, очень тяжело пройти пять этапов, прочувствовать всю эту гонку на себе и вот так вот сойти, не дойдя до финиша. Не хочется покидать команду, хочется доехать до конца. Просто хочу плакать. Остались великолепные эмоции. Это было тяжело, это преодоление себя, прерывистый сон, но по итогу ощущения непередаваемые, хочется, чтобы эта гонка никогда не заканчивалась», - поделилась Наталья.

Задача участников «Экспедиции-Трофи» - собрать как можно больше точек культурной навигации – значимых для России мест. За выполнение заданий гонщики получают баллы, по количеству которых и будет назван победитель. О дальнейших приключениях самых смелых автопутешественников расскажет Олег Виноградов.

