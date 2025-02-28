«Готовы ко всему!»: Участники «Экспедиции-Трофи» о самых сложных участках гонки

«В восемь утра по местному времени (6:00 мск) финишировали участники. Это был очередной этап – от Казани до Тюмени. Ребята гнались за поездом, брали точки. У всех стратегия своя. А здесь, под Тюменью, сейчас настоящий праздник – то, чего, наверное, и хотели ребята: настоящий триал с сугробами, цепи на колёсах. Такой настоящий драйв!», - отметил спецкор.

Также Виноградов пообщался с капитаном команды «Активрейд» Антоном Филатовым, который рассказал, как участники проходят сложные участки гонки.

«Здесь был внедорожный спецучасток на проходимость автомобилей, на слаженность команды. Нужно было преодолеть овраг, бруствер, развернуться на дорожке твёрдой, где сделать это довольно непросто, потому что очень узко, а наезжать на ленточки нельзя. И обратно выехать в створ ворот финиша. На подготовленном внедорожнике это можно сделать – при должном опыте. Мы готовы и к более сложным участкам. Хотелось бы брустверы повыше, спецучастки подольше и брод поглубже. Мы ко всему готовы!», - поделился впечатлениями капитан.

Он подчеркнул, что команда не следит за тем, на каком месте идет в зачете, а просто «получает удовольствие» от происходящего.

«Мы в зачете, а на каком месте – нам не особо важно. Мы едем в свое удовольствие, мы приехали отлично провести время, посмотреть нашу матушку-Россию и насладиться общением с прекрасными людьми. Да, это удается сделать, несмотря на столь продолжительный участок от Казани до Тюмени, больше суток в пути. Мы только начинаем раскатываться! У нас впереди еще такое расстояние, что мы еще успеем накататься», - пообещал он.

Участникам заезда предстоит преодолеть путь в более 16 тысяч километров. Задача участников состязания - собрать как можно больше точек культурной навигации – значимых для России мест. За выполнение заданий гонщики получают баллы, по количеству которых и будет назван победитель.

