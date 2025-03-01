«Через села и деревни»: «Экспедиция-Трофи» прорывается к Новосибирску
Спецкор НСН Олег Виноградов рассказал, что «Экспедиция-Трофи» уже на подъезде к Новосибирску, однако обошлось не без приключений - машины участников атакуют стаи птиц, бросающихся на лобовое стекло внедорожников.
Журналисты пытаются угнаться за участниками зимней гонки «Экспедиция-Трофи», которые мчатся через села и деревни к Новосибирску. Специальный корреспондент НСН Олег Виноградов рассказал, как ему удалось взять интервью у одного из участников состязания через рацию.
«Сегодня, в первый день весны, экипажи гоняются между Омской и Новосибирской областями. Командам было дано интересное задание: найти полузаброшенные деревни, там пообщаться с местными жителями, а потом как-то подтвердить организаторам, что они действительно все это сделали, тем самым зафиксировав взятую точку. Я пообщался с командиром команды «Активрейд» Сергеем Филатовым и записал небольшое интервью через рацию. Первый раз в жизни я записывал так интервью», - рассказал спецкор НСН.
По словам Филатова, его команде удалось выполнить задание организаторов, однако теперь экипаж рискует не успеть на финиш вовремя.
«Мы заехали в какую-то деревеньку и увидели один обжитый дом, сразу же припарковались туда. Мужчина чистил снег на участке. Он оказался приятным и добродушным молодым человеком, а что важно для нас - местным жителем. Мы поговорили, вручили ему подарки и сфотографировались с ним и его паспортом с пропиской. Теперь гоним дальше, рискуем не успеть на финиш вовремя», - рассказал Филатов.
Олег Виноградов добавил, что журналисты видят по трекерам участников гонки и пытаются за ними угнаться, что, конечно же, является задачей не из легких. Кроме того, по словам спецкора НСН, на новом этапе пути автомобилистам стали докучать стаи небольших птиц, которые то и дело норовят броситься на лобовое стекло внедорожника. Пока обошлось без происшествий.
Напомним, восемь команд автогонщиков едут из Мурманска до Владивостока на внедорожниках, выполняя по пути различные задания. Уже во второй половине дни экипажи участников и журналистов прибудут в Новосибирск. О дальнейших приключениях расскажет Олег Виноградов.
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