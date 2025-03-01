«Через села и деревни»: «Экспедиция-Трофи» прорывается к Новосибирску

По словам Филатова, его команде удалось выполнить задание организаторов, однако теперь экипаж рискует не успеть на финиш вовремя.



«Мы заехали в какую-то деревеньку и увидели один обжитый дом, сразу же припарковались туда. Мужчина чистил снег на участке. Он оказался приятным и добродушным молодым человеком, а что важно для нас - местным жителем. Мы поговорили, вручили ему подарки и сфотографировались с ним и его паспортом с пропиской. Теперь гоним дальше, рискуем не успеть на финиш вовремя», - рассказал Филатов.



Олег Виноградов добавил, что журналисты видят по трекерам участников гонки и пытаются за ними угнаться, что, конечно же, является задачей не из легких. Кроме того, по словам спецкора НСН, на новом этапе пути автомобилистам стали докучать стаи небольших птиц, которые то и дело норовят броситься на лобовое стекло внедорожника. Пока обошлось без происшествий.

Напомним, восемь команд автогонщиков едут из Мурманска до Владивостока на внедорожниках, выполняя по пути различные задания. Уже во второй половине дни экипажи участников и журналистов прибудут в Новосибирск. О дальнейших приключениях расскажет Олег Виноградов.

