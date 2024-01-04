Первые подснежники расцвели в Крыму
Завлабораторией цветоводства ботанического сада — Национального научного центра РАН Вера Зыкова заявила, что в Никитском ботаническом саду, расположенном на южном берегу Крыма, расцвели первые подснежники, сообщает РИА Новости.
По её словам, самый первый подснежник расцвёл 31 декабря, а массовое цветение будет немного попозже.
«Всё словно как в сказке», - заключила Зыкова.
Ранее глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков заявил, что в Москве на торги выставили права на продажу цветов в двух павильонах площадью 19 квадратных метров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru