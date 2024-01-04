Первые подснежники расцвели в Крыму

По её словам, самый первый подснежник расцвёл 31 декабря, а массовое цветение будет немного попозже.

«Всё словно как в сказке», - заключила Зыкова.

Ранее глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков заявил, что в Москве на торги выставили права на продажу цветов в двух павильонах площадью 19 квадратных метров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

