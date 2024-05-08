Кадыров заявил, что разрабатывает стратегию для применения в зоне СВО
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что желает сделать «сюрприз для шайтанов» в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщает РИА Новости.
По его словам, для этого он разрабатывает стратегию. Подробности раскрыть он отказался.
«Не могу раскрыть секрет... Посмотрю, что у меня получится. У нас больше девяти тысяч воинов там, может у нас получится нанести хороший урон», - заключил глава республики.
Ранее Кадыров заявил, что в «этот месяц» необходимо забрать Одессу и Харьков, а затем заставить президента Украины Владимира Зеленского подписать необходимые для безопасности России бумаги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru