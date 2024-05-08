Кадыров заявил, что разрабатывает стратегию для применения в зоне СВО

По его словам, для этого он разрабатывает стратегию. Подробности раскрыть он отказался.

«Не могу раскрыть секрет... Посмотрю, что у меня получится. У нас больше девяти тысяч воинов там, может у нас получится нанести хороший урон», - заключил глава республики.

Ранее Кадыров заявил, что в «этот месяц» необходимо забрать Одессу и Харьков, а затем заставить президента Украины Владимира Зеленского подписать необходимые для безопасности России бумаги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».