Кадыров заявил, что разрабатывает стратегию для применения в зоне СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что желает сделать «сюрприз для шайтанов» в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщает РИА Новости.

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По его словам, для этого он разрабатывает стратегию. Подробности раскрыть он отказался.

«Не могу раскрыть секрет... Посмотрю, что у меня получится. У нас больше девяти тысяч воинов там, может у нас получится нанести хороший урон», - заключил глава республики.

Ранее Кадыров заявил, что в «этот месяц» необходимо забрать Одессу и Харьков, а затем заставить президента Украины Владимира Зеленского подписать необходимые для безопасности России бумаги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:СпецоперацияЧечняРамзан Кадыров

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