Бузова подшутила над пришедшим на ее концерт с цветами Давой

Певица Ольга Бузова с юмором отреагировала на появление блогера и рэпера Давы (Давид Манукян) на своем концерте с цветами, пишет Starhit.

Бузова рассказала о своей личной жизни

Бывший возлюбленный Бузовой пришел на концерт в строгом черном костюме. В руках блогер держал огромную корзину роз. Букет передали певице.

Бузова пошутила, что у Манукяна «еще осталось что-то хорошее».

«Хороший вкус к хорошей музыке, к хорошей девочке», - сказала исполнительница.

Бузова и Манукян расстались в январе 2021 года. Певица попросила фанатов не задавать вопросов о личной жизни, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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