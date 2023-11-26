Бузова подшутила над пришедшим на ее концерт с цветами Давой
Певица Ольга Бузова с юмором отреагировала на появление блогера и рэпера Давы (Давид Манукян) на своем концерте с цветами, пишет Starhit.
Бывший возлюбленный Бузовой пришел на концерт в строгом черном костюме. В руках блогер держал огромную корзину роз. Букет передали певице.
Бузова пошутила, что у Манукяна «еще осталось что-то хорошее».
«Хороший вкус к хорошей музыке, к хорошей девочке», - сказала исполнительница.
Бузова и Манукян расстались в январе 2021 года. Певица попросила фанатов не задавать вопросов о личной жизни, передает «Радиоточка НСН».
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