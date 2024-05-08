Армения не будет финансировать ОДКБ в 2024 году

Армения воздержится от финансирования Организации договора о коллективной безопасности в 2024 году. Об этом заявила пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ани Бадалян, сообщает агентство Factor.am.

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При этом она добавила, что Ереван не возражал против принятия этого решения в ограниченном формате.

В среду, 8 мая, глава правительства Армении Никол Пашинян прибыл в Москву для участия в саммите ЕАЭС.

Ранее премьер-министр Никол Пашинян призвал пересмотреть стратегию нацбезопасности Армении, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Смирнов
ТЕГИ:МИДОДКБФинансированиеАрмения

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