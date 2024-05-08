Армения не будет финансировать ОДКБ в 2024 году
8 мая 202418:01
Армения воздержится от финансирования Организации договора о коллективной безопасности в 2024 году. Об этом заявила пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ани Бадалян, сообщает агентство Factor.am.
При этом она добавила, что Ереван не возражал против принятия этого решения в ограниченном формате.
В среду, 8 мая, глава правительства Армении Никол Пашинян прибыл в Москву для участия в саммите ЕАЭС.
Ранее премьер-министр Никол Пашинян призвал пересмотреть стратегию нацбезопасности Армении, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru