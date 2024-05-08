Доля свободных рабочих мест в столичных коворкингах сократилась до рекордных 7,7%
Доля свободных офисов в сетевых коворкингах Москвы по итогам первого квартала 2024 года снизилась на 7 процентных пунктов, и составила 7,7%. Об сообщает РИА Новости со ссылкой на данные консалтинговой компании NF Group.
Как уточняет агентство, среди главных причин аналитики выделяют закрытие ряда крупных сделок на аренду гибких офисов. К началу апреля 2024 года апреля в столичных коворкингах оставалось менее 4 тысячи свободных рабочих мест.
Ожидается, что в 2024 году активность арендаторов сохраниться на высоком уровне. При этом в начале года был открыт дополнительно только один коворкинг на 300 рабочих мест.
Ранее опрос сервиса «Работа.ру» показал, что 33% россиян в 2024 году предпочли бы удаленную работу. Еще 20% заявили, что пока что вынуждены выезжать в офис, но хотели бы поменять это. Также 1% работает удаленно, но мечтает вернуться к более привычному формату труда, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кадыров заявил, что разрабатывает стратегию для применения в зоне СВО
- Доля свободных рабочих мест в столичных коворкингах сократилась до рекордных 7,7%
- Компания «Газпром» намерена продать свою недвижимость в Москве
- СМИ: послы ЕС согласовали решение об изъятии доходов от замороженных активов РФ
- Экономист Масленников назвал амбициозной задачу обойти японскую экономику
- СМИ: Зинедин Зидан примет участие в зажжении олимпийского огня в Марселе
- Российского посла в Великобритании вызвали в МИД страны
- Россиянин Котов с победы стартовал на турнире «Мастерс» в Риме
- Липецкая область рассматривает введение режима ЧС в сельском хозяйстве из-за морозов
- Изабель Юппер возглавит жюри основного конкурса Венецианского кинофестиваля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru