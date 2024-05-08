Доля свободных рабочих мест в столичных коворкингах сократилась до рекордных 7,7%

Как уточняет агентство, среди главных причин аналитики выделяют закрытие ряда крупных сделок на аренду гибких офисов. К началу апреля 2024 года апреля в столичных коворкингах оставалось менее 4 тысячи свободных рабочих мест.

Ожидается, что в 2024 году активность арендаторов сохраниться на высоком уровне. При этом в начале года был открыт дополнительно только один коворкинг на 300 рабочих мест.

Ранее опрос сервиса «Работа.ру» показал, что 33% россиян в 2024 году предпочли бы удаленную работу. Еще 20% заявили, что пока что вынуждены выезжать в офис, но хотели бы поменять это. Также 1% работает удаленно, но мечтает вернуться к более привычному формату труда, напоминает «Радиоточка НСН».

