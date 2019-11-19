Первые электронные паспорта в России изготовят в начале 2020 года

Между тем, ранее премьер-министра Дмитрия Медведева рассказал, что замена бумажных паспортов электронными произойдет к 2024 году и будет проводиться поэтапно. Он подчеркнул, что старые паспорта также будут действовать – это позволит сделать переход «комфортным и безболезненным».

Предполагается, что электронное удостоверение личности россиянина будет содержать информацию, которая в течение жизни человека не меняется, и такие данные, как ФИО, дата рождения, место рождения, место проживания, водительские права, СНИЛС, ИНН и срок действия документа.

Ранее НСН писала, что почти 60% россиян не готовы к оформлению электронных паспортов, поскольку считают этот документ ненадёжным, а также опасаются возможных сбоев системы и базы данных, свидетельствует опрос, проведенный ВЦИОМ.



В беседе с НСН журналист Илья Варламов рассказал, что тоже не доверял бы свои личные данные государству.

«Но это – не вопрос электронных паспортов. Сейчас в интернете можно купить любые базы данных, чем постоянно пользуются различные мошенники. Поэтому вне зависимости от того, электронный у вас паспорт или бумажный, нужно понимать, что на сегодняшний момент государство (да и коммерческие структуры) не могут гарантировать безопасность ваших данных. А вообще, я не вижу ничего плохого в электронных паспортах, потому, что книжечка, которая есть у каждого из нас – это атавизм. Надеюсь, мы перейдем на электронные паспорта как можно скорей, а государство научится охранять наши личные данные», - сказал Илья Варламов, общаясь с НСН.





