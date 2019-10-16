Эксперимент по выдаче электронных паспортов может начаться в марте 2020 года

Минкомсвязи РФ подготовило проект указа президента РФ о пробном выпуске в Москве с 1 марта 2020 года электронных паспортов и соответствующего мобильного приложения. Об этом сообщает ТАСС.

Цель эксперимента – разработка электронных документов и сопутствующей инфраструктуры, оценка их удобства и эффективности. Эксперимент пройдет в два этапа: с 1-го марта 2020 года планируется выпустить только приложение, связанное с паспортом, а на втором этапе, который начнется предположительно с 1 июля 2020 года, выпустить паспорт гражданина РФ на пластиковой карте с чипом.

Ранее вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что в России возможен переход на электронные паспорта в 2022 году. Электронный документ будет совмещать в себе данные СНИЛС, ИНН и водительского удостоверения.

