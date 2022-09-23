Первые четыре депутата-единоросса попросили отправить их в зону спецоперации

Обращения направили председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов, а также зампред комитета по экономической политике, секретарь Хакасского реготделения «Единой России» Сергей Сокол.

Турчак подчеркнул, что получил заявления парламентариев, теперь их рассмотрит Минобороны, пишет «Свободная пресса».

«Дмитрий Хубезов, Дмитрий Саблин и Виталий Милонов с первых дней СВО вместе с нами работают на Донбассе, спасая мирных жителей от рук киевского режима. Они хорошо знают, каково это быть русским на исконно русской земле, оккупированной неонацистами. Что такое борьба за право быть русским», — написал Турчак в своем Telegram-канале.

В России объявлена частичная мобилизация, призыву подлежат прежде всего ранее служившие россияне, имеющие необходимую военную специализацию и боевой опыт. Как сообщал спикер Госдумы Вячеслав Володин, у депутатов нет «брони» от мобилизации, пишет Ura.ru.

