Первую фазу производства «Спутника V» предварительно одобрили в Сербии
Первую фазу производства вакцины от COVID-19 «Спутник V» предварительно одобрили в Сербии. Об этом сообщил в Twitter министр инноваций и технологического развития республики Ненад Попович.
В четверг в Сербию прибыла делегация представителей Минпромторга РФ, НИЦЭМ имени Гамалеи и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Специалисты намерены изучить возможности производства российской вакцины, оценив технические и кадровые ресурсы института вирусологии и вакцин «Торлак».
Как отметил Попович, российские эксперты «крайне довольны» производственными мощностями института.
«Мы надеемся запустить производство максимум через три месяца. Мы продолжаем работать на благо наших граждан», — добавил министр.
Российская вакцина «Спутник V» получила разрешение на использование в Сербии в конце декабря прошлого года. Сербское агентство по медикаментам заключило, что вакцина соответствует всем необходимым условиям.
Вакцинация российским препаратом началась уже в январе. Позже в администрации президента Сербии сообщили, что республика начнёт самостоятельное производство «Спутника V» при поддержке РФ.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,0 млн+15 089 / сут.
Умерли
79 194+507 / сут.
Выздоровели
3,6 млн+20 720 / сут.
- Первую фазу производства «Спутника V» предварительно одобрили в Сербии
- Лжеминера задержали в Москве
- После взрыва в ТЦ во Владикавказе возбуждено уголовное дело
- Движение на ТТК Москвы перекрыто из-за снегопада
- В ВОЗ назвали сроки публикации доклада по миссии в Ухане
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru