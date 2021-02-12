Первую фазу производства «Спутника V» предварительно одобрили в Сербии

В четверг в Сербию прибыла делегация представителей Минпромторга РФ, НИЦЭМ имени Гамалеи и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Специалисты намерены изучить возможности производства российской вакцины, оценив технические и кадровые ресурсы института вирусологии и вакцин «Торлак».

Как отметил Попович, российские эксперты «крайне довольны» производственными мощностями института.

«Мы надеемся запустить производство максимум через три месяца. Мы продолжаем работать на благо наших граждан», — добавил министр.

Российская вакцина «Спутник V» получила разрешение на использование в Сербии в конце декабря прошлого года. Сербское агентство по медикаментам заключило, что вакцина соответствует всем необходимым условиям.

Вакцинация российским препаратом началась уже в январе. Позже в администрации президента Сербии сообщили, что республика начнёт самостоятельное производство «Спутника V» при поддержке РФ.

