Вакцина «Спутник V» вошла в тройку самых популярных препаратов против коронавируса

Российская вакцина «Спутник V» обогнала препараты из Китая по количеству полученных одобрений государственными регуляторами, сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

По данным фонда, «Спутник V» уже зарегистрирована в 26 странах Европы, Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки, Азии и Северной Америки, что превышает планы РФПИ.

Российская вакцина пока «проигрывает» вакцине Pfizer, которую разрешили в 35 странах, а также препарату AstraZeneca, одобренному в 31 стране. При этом «Спутник V» обогнал по количеству одобрений вакцину от Moderna, разрешённую в 14 странах, а также китайские препараты Sinopharm (13 регистраций), Sinovac (10) и CanSino (2).

Ранее российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» одобрили к применению Черногория, а также Сент-Винсент и Гренадины, сообщает RT. До этого препарат был разрешён в Бахрейне, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане и Монголии.

