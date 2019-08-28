«Первосентябрьский капитал» появится не раньше 2020 года

Депутат Госдумы Борис Чернышов рассказал на пресс-конференции НСН о дальнейшей судьбе своей инициативы о выплатах родителям для помощи в сборе детей в школу.

Не ранее следующего года смогут россияне получать поддержку государства для сбора детей в школу в рамках программа «первосентябрьского капитала», заявил на пресс-конференции НСН автор инициативы, зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

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«Я специально направил письмо в правительство РФ. Можно придумать какой угодно законопроект, направить на экспертизу в правительство, в администрацию президента и получить ответ, что, условно, на реализацию данного законопроекта средств в федеральном бюджете нет. Поэтому сначала мы определимся с правительством, определим удобный подход, может быть, ограничительные моменты. После того как у нас пройдут консультации с правительством, мы выйдем на законопроект. Там уже неважно, может быть, будет консенсусный законопроект всех фракций, к примеру. Или огромное количество авторов, никаких проблем. Но мы сделаем хороший документ, который будет реализован, на который будут деньги, и который будет приносить радость для родителей», — пояснил парламентарий.

Ранее на пресс-конференции НСН Борис Чернышов рассказал, откуда планируется финансировать предложенную им инициативу.

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ФОТО: РИА Новости/Константин Чалабов
ТЕГИ:Пресс-конференция НСНГосдума1 Сентября

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