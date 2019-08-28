«Первосентябрьский капитал» появится не раньше 2020 года

«Я специально направил письмо в правительство РФ. Можно придумать какой угодно законопроект, направить на экспертизу в правительство, в администрацию президента и получить ответ, что, условно, на реализацию данного законопроекта средств в федеральном бюджете нет. Поэтому сначала мы определимся с правительством, определим удобный подход, может быть, ограничительные моменты. После того как у нас пройдут консультации с правительством, мы выйдем на законопроект. Там уже неважно, может быть, будет консенсусный законопроект всех фракций, к примеру. Или огромное количество авторов, никаких проблем. Но мы сделаем хороший документ, который будет реализован, на который будут деньги, и который будет приносить радость для родителей», — пояснил парламентарий.

Ранее на пресс-конференции НСН Борис Чернышов рассказал, откуда планируется финансировать предложенную им инициативу.

