В ОНФ раскрыли средние траты россиян на сбор детей в школу

Основными затратами родителей школьников перед началом учебного года являются школьная форма и учебники. На пресс-конференции НСН, посвященной инициативе о «первосентябрьском капитале», эксперт Общероссийского народного фонда, директор фонда «Национальные ресурсы образования» Татьяна Половкова рассказала, сколько в среднем россияне тратят на эти статьи расхода.

«Мы как общественники ведем собственную статистику, мы ежегодно опрашиваем родителей на предмет затрат, которые они несут в том числе на подготовку детей к 1 сентября. Если говорить про учебники, там где их покупают, в среднем по России, это 3417 рублей. Школьная форма в среднем 4035 рублей на одного ребенка», — рассказала она.

Эксперт ОНФ добавила, что 16% родителей говорят, что сдают необходимые средства в школу, и школа занимается закупками.