В ОНФ раскрыли средние траты россиян на сбор детей в школу
Эксперт Общероссийского народного фонда рассказала на пресс-конференции НСН, сколько в среднем тратят родители школьников.
Основными затратами родителей школьников перед началом учебного года являются школьная форма и учебники. На пресс-конференции НСН, посвященной инициативе о «первосентябрьском капитале», эксперт Общероссийского народного фонда, директор фонда «Национальные ресурсы образования» Татьяна Половкова рассказала, сколько в среднем россияне тратят на эти статьи расхода.
«Мы как общественники ведем собственную статистику, мы ежегодно опрашиваем родителей на предмет затрат, которые они несут в том числе на подготовку детей к 1 сентября. Если говорить про учебники, там где их покупают, в среднем по России, это 3417 рублей. Школьная форма в среднем 4035 рублей на одного ребенка», — рассказала она.
Эксперт ОНФ добавила, что 16% родителей говорят, что сдают необходимые средства в школу, и школа занимается закупками.
По ее словам, средние затраты на сборы к 1 сентября варьируется больше от региона, чем от класса учащегося. В большинстве регионов есть те или иные инструменты государственной поддержки, добавила Татьяна Половкова. Так, например, в Москве преимущественно многодетные и малоимущие семьи получают от 1,8 до 10 тысяч рублей на эти цели.
Напомним, на прошлой неделе в Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал». С такой инициативой выступил заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. Парламентарий пояснил в письме к вице-премьеру Татьяне Голиковой, что даже минимальный набор принадлежностей, которые необходимы для школьника (канцтовары, одежда, обувь), стоит достаточно дорого, и родители вынуждены увеличивать расходы на сбор ребёнка в школу в ущерб другим тратам на семью.
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