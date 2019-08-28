Названы источники финансирования «первосентябрьского капитала»

«Строка в бюджете. Региональный бюджет с со-финансированием из федерального. В новом политическом сезоне мы будем принимать закон о корректировке государственного бюджета с одной стороны, а с другой стороны, давайте сделаем на площадке двух-трех регионов эксперимент, что называется. У нас есть регионы, у которых очень профицитный бюджет», — отметил парламентарий.

Борис Чернышов, что финансирование «первосентябрьского капитала» может происходить по аналогии с материнским капиталом.

Ранее стало известно, что жители Москвы и Санкт-Петербурга тратят в среднем 8,7 тысячи и 8 тысяч рублей на сбор ребенка в школу. В этой связи председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец рассказала в эфире НСН, как сэкономить на сборе чада в школу не в ущерб качеству товаров.

