Первого мобилизованного россиянина представили к государственной награде

Церемония награждения прошла в центре подготовки и обучения граждан. Российский военнослужащий был удостоен медали «За отвагу», соответствующий указ был подписан российским лидером Владимиром Путиным.

Генерал-майор Дмитрий Евмененко, вручивший награду, отметил, что ему приятно награждать жителя Сибири. Также военный подчеркнул, что у бойцов поднимается боевой дух и повышается мотивация.

До призыва представленный к награде военный жил на Ямале. Изначально он принимал участие в спецоперации в качестве добровольца, однако затем был призван в рамках частичной мобилизации и обучался на базе в центре подготовки.

Ранее кабинет министров России принял дополнительные меры для экипировки участников спецоперации. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

