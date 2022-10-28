Первого мобилизованного россиянина представили к государственной награде

Первый мобилизованный гражданин был представлен к государственной награде в Тюменской области. Об этом сообщил официальный портал Минобороны России.

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Церемония награждения прошла в центре подготовки и обучения граждан. Российский военнослужащий был удостоен медали «За отвагу», соответствующий указ был подписан российским лидером Владимиром Путиным.

Генерал-майор Дмитрий Евмененко, вручивший награду, отметил, что ему приятно награждать жителя Сибири. Также военный подчеркнул, что у бойцов поднимается боевой дух и повышается мотивация.

До призыва представленный к награде военный жил на Ямале. Изначально он принимал участие в спецоперации в качестве добровольца, однако затем был призван в рамках частичной мобилизации и обучался на базе в центре подготовки.

Ранее кабинет министров России принял дополнительные меры для экипировки участников спецоперации. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияНаградаМобилизация
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