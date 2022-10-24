Собянин: Более 6000 семей мобилизованных получили помощь в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что более шести тысяч москвичей получили помощь на фоне объявления частичной мобилизации.

По его словам, к специалистам Центра поддержки обратились 6 тысяч 500 родственников мобилизованных граждан, по 95% запросов помощь уже оказана.

Так, все семьи мобилизованных, в которых есть несовершеннолетние дети, освобождены от оплаты детского сада, кружкой и продленки в школе до 6 класса, все школьники семей обеспечены бесплатным питанием.

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Собянин также рассказал, что по просьбе родителей некоторые дети устроены в детские сады рядом с домом, некоторые были переведены из других учреждений.

По его словам, в течение недели помощь со школами и детскими садами получат все семьи, полсе все вопросы также будут решаться по мере получения запросов.

Частичная мобилизация в Москве завершилась 17 октября. Об этом сообщил в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин. Повестки, разосланные в ее процессе по месту жительства призываемых и предприятиям, прекратили свое действие.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:МоскваМобилизацияСергей Собянин
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