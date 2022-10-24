Собянин: Более 6000 семей мобилизованных получили помощь в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что более шести тысяч москвичей получили помощь на фоне объявления частичной мобилизации.

По его словам, к специалистам Центра поддержки обратились 6 тысяч 500 родственников мобилизованных граждан, по 95% запросов помощь уже оказана.

Так, все семьи мобилизованных, в которых есть несовершеннолетние дети, освобождены от оплаты детского сада, кружкой и продленки в школе до 6 класса, все школьники семей обеспечены бесплатным питанием.