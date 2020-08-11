Назван срок поступления вакцины от COVID-19 в гражданский оборот
Минздравом России была зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики коронавируса. Она была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при содействии Российского фонда прямых инвестиций. Информация об этом появилась в государственном реестре лекарственных средств.
«Торговое наименование лекарственного препарата: «Гам-КОВИД-ВакКомбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2», Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование: «Вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»», - сообщается в реестре.
Также из данных реестра следует, что вакцина поступит в гражданский оборот уже с 1 января 2021 года.
«Срок введения в гражданский оборот - 01.01.2021», - свидетельствует реестр.
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